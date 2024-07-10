10 июля

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Монголия отпраздновала День государственного флага

Общество,  Фото:Баир Мохосоев
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с праздничных мероприятий

10 июля Монголия отмечает День государственного флага. По случаю праздника на центральной площади в Улан-Баторе состоялся военный парад, посвящённый 2233-й годовщине создания первой государственности в Монголии, 818-й годовщине образования Великой Монгольской империи, 113-й годовщине восстановления национальной свободы и независимости, 103-й годовщине Народной революции и Дню государственного флага Монголии. В военном параде приняли участие более 1500 представителей 15 военных и правоохранительных структур.

- С 2008 года в июле каждого года Монголия отмечает «День государственного флага» в целях проявления уважения к национальному флагу, который является символом монгольского государства, а также укрепления национального единства, - рассказали в новостном агентстве «Монцамэ».

Также в этот день прошли церемония поднятия государственного флага Монголии, возложение цветов к памятнику Д. Сухэ-Батора и чествование у монумента Чингисхана.

Вечером прошла церемония выноса и почитания девятибунчужного знамени Чингисхана. Напомним, что девять белых бунчуков служили во времена империи Чингисхана государственным символом. Современное девятибунчужное знамя Монголии хранится в государственной резиденции на площади Сухэ-Батора в Улан-Баторе. Завтра, 11 июля его по традиции торжественно перенесут на центральный стадион по случаю начала монгольского летнего праздника Наадам.
Монголия

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