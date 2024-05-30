«Номер прогнулся»: В столице Бурятии дети портят автомобили

Жители бурятской столицы вовсю жалуются на несовершеннолетних, которые портят их автомобили. Как выяснилось, чужие машины пинают две девочки. «Орудуют» они на Машзаводе. Родителей призвали следить за своими детьми.
- Впервые вижу, как девочка пнула машину так, что номер прогнулся! – рассказала одна из владельцев авто в местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте».
По её словам, у одной хулиганки рыжие волосы, у другой – каштановые. На вид им по 12-14 лет.
Участники сообщества заявили, что детей всё же нужно привлечь к ответственности, чтобы неповадно было. Этой весной в Улан-Удэ начала набирать нездоровую популярность другая опасная забава – юные горожане били окна в жилых домах. Они оккупировали, в частности, в СНТ «Пионер-2». О малолетних вредителях рассказали в апреле в том же «Анониме 03» в ВК.
- Впервые вижу, как девочка пнула машину так, что номер прогнулся! – рассказала одна из владельцев авто в местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте».
По её словам, у одной хулиганки рыжие волосы, у другой – каштановые. На вид им по 12-14 лет.
Участники сообщества заявили, что детей всё же нужно привлечь к ответственности, чтобы неповадно было. Этой весной в Улан-Удэ начала набирать нездоровую популярность другая опасная забава – юные горожане били окна в жилых домах. Они оккупировали, в частности, в СНТ «Пионер-2». О малолетних вредителях рассказали в апреле в том же «Анониме 03» в ВК.