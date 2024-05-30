Ангарск примет всероссийские соревнования по мотоспорту

Также здесь состоятся чемпионат и первенство Сибири



Всероссийские соревнования «Кубок Сибири и Дальнего Востока» в дисциплине «мотокросс с коляской», а также чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по мотоциклетному спорту в дисциплине «мотокросс» 1 и 2 июня пройдут в пойме реки Китой в Ангарске. Ожидается, что в стартах будут участвовать более 100 спортсменов из Бурятии, Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской, Свердловской, Челябинской областей, Красноярского и Забайкальского краёв.



За медали первенства Сибири в классе «65 куб. см» будут бороться юноши и девушки 10-12 лет, в классе «85 куб. см» – юноши и девушки 11-15 лет, в классе «125 куб. см 2Т» – юноши и девушки 13-17 лет. Также в рамках первенства мотоциклетной федерации России пройдут показательные выступления младших мальчиков 6-8 лет в классе «50 куб. см» и мальчиков 8-10 лет в классе «65 куб. см».



На чемпионате Сибири в классе «125 куб. см» выступят мужчины 15-23 лет, в классе «250 куб. см» – от 15 лет и старше, в классе «открытый» – от 35 лет и старше, в классе «500 куб. см» – от 45 лет и старше. Итоги чемпионата и первенства СФО подведут в личном и командном зачётах.



Во всероссийских соревнованиях в дисциплине «мотокросс с коляской» примут участие спортсмены от 16 лет и старше. Они будут выявлять сильнейших в классах «500 куб. см» и «750 куб. см». Итоги подведут в личном зачёте.



Торжественное открытие соревнований состоится в 11:25 1 июня. Старты первого соревновательного дня начнутся в 12:00, заезды пройдут в классах «50 куб. см», «65 куб. см», «85 куб. см», «125 куб. см», «250 куб. см» и среди экипажей мотоциклов с колясками. Награждение победителей и призёров состоится в 19:00. 2 июня заезды стартуют в 11:15, они пройдут в классах «125 куб. см», «500 куб. см», «открытый» и среди экипажей мотоциклов с колясками. Церемония награждения состоится в 18:45.



Спортсмены, занявшие призовые места в чемпионате и первенстве СФО, примут участие в финале чемпионата России. Победителей и призёров чемпионата, первенства Сибири и всероссийских соревнований наградят кубками, медалями, дипломами и ценными подарками.



- Стоит отметить, что чемпионат и первенство Сибири пройдут в Ангарском городском округе в 24 раз, а всероссийские соревнования – в четвёртый, - сообщает министерство спорта Иркутской области.



Возрастное ограничение: 6+.

