Житель Бурятии выплатил дочери алименты, чтобы не остаться без автомобиля

Он задолжал собственному ребёнку почти полмиллиона рублей



Житель Бурятии погасил внушительный долг по алиментам из-за угрозы лишиться своей иномарки. Он не перечислял деньги на содержание своей 17-летней дочери. В итоге задолженность перевалила за 430 тысяч рублей.



В УФССП по РБ возбудили исполнительное производство. После этого судебный пристав-исполнитель проверил имущественное положение мужчины и выяснил, что у него имеет Nissan Cefiro. Сотрудник ведомства оперативно наложил запрет на регистрационные действия с машиной и предупредил горе-отца, что если тот в ближайшее время не предпримет никаких мер, его временно ограничат в праве управления автомобилем.



Это возымело эффект. Нерадивый родитель вспомнил о своих обязанностях и изыскал нужную сумму. Однако ему придётся ежемесячно переводить дочери четверть своего заработка до тех пор, пока подростку не исполнится 18 лет. По словам заместителя главного судебного пристава республики Константина Щукина, в правах на управление ТС в Бурятии ограничили уже 1307 таких алиментщиков.





