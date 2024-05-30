В Забайкалье засевают поля для дроф и журавлей

Общество, Фото: Даурский заповедник

Пернатых привлекают на охраняемые территории для защиты от браконьеров



В Забайкальском крае сотрудники Даурского заповедника начали подготовку к посевной: закупили семь тонн пшеницы, чтобы засеять подкормочные поля для птиц. Такие «скатерти-самобранки» для пернатых впервые организовали три года назад, в 2021 году. С тех пор с наступлением тёплых дней в заповеднике начинается своя страда - вспашка и посев полей.



Цель создания таких подкормочных площадок – привлечь птиц, прежде всего дроф, на охраняемые территории и таким образом обеспечить их защиту от браконьеров. Идея, как показали прошедшие сезоны, оказалась удачной. На поля потянулись не только дрофы, но и другие краснокнижные виды. Так, в течение лета и осени здесь пасутся журавли красавки, серые журавли, а также гуси-гуменники. Рядом с одной из площадок было замечено крупное токовище дроф.



Как сообщили в пресс-центре заповедника, в охранной зоне засевается два поля, которые огорожены и оборудованы электрической охранной системой. В этом году работы проводятся согласно государственному заданию.

