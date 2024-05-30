Пробы взяли сотрудники Роспотребнадзора
В задымлённом в результате лесных пожаров посёлке Таксимо Муйского района Бурятии проверили качество воздуха. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора.
- 29 мая отобраны пробы атмосферного воздуха в двух контрольных точках на содержание взвешенных веществ, в том числе мелкодисперсных РМ10 и РМ 2,5, оксида углерода, диоксида азота и серы, углерода (сажа), формальдегида. По результатам исследований содержание вредных примесей не превышает гигиенические нормативы и составляет по отдельным веществам до 0,7 ПДК (предельно допустимая концентрация - ред.), - сообщили в ведомстве.
Как сообщал «Байкал-Daily», по данным на утро 30 мая, в Муйском районе площадь лесных пожаров достигла 22 тысяч гектаров. Проводится работа по прокладыванию минерализованных полос, ведутся отжиги кромок.
В начале недели в Муйском районе ввели режим ЧС. Местных жителей призвали по возможности реже выходить на улицу и носить маски.
В Бурятии проверили качество воздуха в районе, охваченном лесными пожарами
Происшествия, Фото:
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