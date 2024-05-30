В Бурятии отпразднуют День защиты детей

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В столице республики будут организовано множество площадок праздника



В Улан-Удэ 1 июня отметят Международный день защиты детей. В этот день в городе для детей будет организованно множество развлекательных зон.



Так, на пешеходной части улицы Ленина в 11:00 состоится открытие праздника (0+). Для гостей мероприятия приготовят праздничный концерт «Семь лепестков счастья», мастер-классы для детей от 1,5 до 17 лет, конкурсы, национальные игры и многое другое.



В 13:00 в парке им. Д.Ж. Жанаева пройдёт концертная программа «Дети – богатство Вселенной» (0+). В рамках праздника будут проведены мастер-классы, фотосессия с цыплятами, выставка «Город профессий», призы и много другое. Специальными гостями программы сттанут Алина Намсараева и группа «Сезон Dождей».



С 11:00 в парке С.Н. Орешкова пройдёт концертный интерактив «Танцующий город» (6+), посвящённый Дню защиты детей. В программе: танцевальные конкурсы, подвижные игры и танцы.



В 13.00 в парке «Юбилейный» состоится детская праздничная шоу-программа «Страна детства» (0+). Посетителей ждёт забег в ползунках самых маленьких горожан, шоу мыльных пузырей, мастер-классы, детские фотозоны, дискотека, выступление кавер-групп, призы и пенное шоу.



В парке «Кристальный» с 14:00 пройдёт концертная шоу-программа «Планета детства» (0+). На ней покажут творческие номера, выступит кавер-группа «The Presto Band», будут организованы конкурсы, игры, флешмоб с запуском мыльных пузырей, мастер-класс по росписи воздушных змеев и призы.



В этнографическом музее будет организован праздник «Страна чудес» (0+). В его рамках состоится арт-фестиваль «Старт в лето» с участием финалистов рРеспубликанских конкурсов «Корольки», «Семья и традиции» и «Ярче всех». Также будут проведены анимационно-игровая программа, игры, мастер-классы и детская дискотека.



Как сообщает комитет по образованию Улан-Удэ, в столице Бурятии площадки праздника будут также организованы в посёлке Сосновый бор, парке «Молодёжный» и перед МУП «КСК» (0+).



Международный день защиты детей отметят и в других городах республики. В Гусиноозёрске праздник состоится в городском парке культуры (0+), в Северобайкальске – на центральной площади (0+). В Закаменске в парке культуры и отдыха проведут забег в ползунках (0+).



Возрастное ограничение: 6+.

