Все произведения будут звучать a cappella
9 июня в храме Воскресения Христова города Кяхты состоится концерт с участием хора и солистов Бурятского театра оперы и балета «Воспевая отчий край…» (возрастное ограничение 6+).
Для жителей Кяхты выступит дирижер - главный хормейстер Бурятского театра оперы и балета, заслуженный деятель искусств республики Валерий Волчанецкий. Концерт будет вести художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат государственной премии РСФСР, народный артист Бурятии Владимир Рылов.
- Этот концерт станет не только значительным музыкальным событием, но и содержательным просветительским проектом. Особенно важно отметить, что все произведения подготовлены для исполнения в храме и будут звучать без инструментального сопровождения, a cappella, - рассказали в пресс-службе театра.
Концерт пройдёт непосредственно после торжественного освящения реконструированной части хрустального иконостаса в честь воинской славы.
Впервые Бурятский театр оперы и балета выступит с концертом в храме Кяхты
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