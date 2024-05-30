Победу праздновала команда Бурятии
26 мая в Улан-Удэ прошли межрегиональные соревнования по каратэ «Buryatia Open». Турнир провели в региональном центре единоборств «Патриот». 353 участника из Бурятии, Иркутской области, Забайкальского края и Монголии разыграли 45 комплектов наград.
Как сообщает федерация каратэ РБ, по итогам соревнований командные места распределились следующим образом:
1 место - Республика Бурятия;
2 место - Забайкальский край;
3 место - Иркутская область;
4 место - Монголия.
В Улан-Удэ соревновались каратисты 4 регионов
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