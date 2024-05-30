Изменения вводятся для улучшения транспортного обслуживания пассажиров
В столице Бурятии на дачных маршрутах №122, №122К с 31 мая будет действовать новое расписание. Это связано с увеличением времени на рейсы из-за пробок на дорогах, рассказали в городском комитете по транспорту.
Как сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ, в этом году «дачный сезон» работы 14 муниципальных городских маршрутов в столице Бурятии продлён на две недели – с 1 мая до 15 октября включительно. На сайте МУП «Городские маршруты» можно найти информацию по каждому из маршрутов садово-дачного направления.
В Улан-Удэ поменяется расписание на двух дачных маршрутах
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Спортсмен трижды поднимался на высшую ступень пьедестала почёта
Открытие праздника состоится 15 июня на площади Советов
А людям на это посоветовали не пользоваться одновременно несколькими электроприборами
Все произведения будут звучать a cappella
Перед этим в сквере навели порядок
Животное застряло между гаражами
Автомобиль отправится в Ангоянский мехлесхоз
Они использовались ещё в годы Великой Отечественной войны
За сутки она прибавилась на пару сантиметров
Изменения произойдут в будние и выходные дни
В соцсетях заявили, что они со всей силы пинают чужие машины
Их отлавливают во время «собачьих» рейдов
Они намерены сделать перерыв в работе только в День России
Сельчанки в республике становятся матерями раньше горожанок
Они проведут обряд для гармонизации и благополучия населения