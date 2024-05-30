В Улан-Удэ поменяется расписание на двух дачных маршрутах

В столице Бурятии на дачных маршрутах №122, №122К с 31 мая будет действовать новое расписание. Это связано с увеличением времени на рейсы из-за пробок на дорогах, рассказали в городском комитете по транспорту.Как сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ, в этом году «дачный сезон» работы 14 муниципальных городских маршрутов в столице Бурятии продлён на две недели – с 1 мая до 15 октября включительно. На сайте МУП «Городские маршруты» можно найти информацию по каждому из маршрутов садово-дачного направления.