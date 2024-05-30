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Бурятские шаманы вновь попросят об излечении людей от всех болезней

Бурятские шаманы вновь попросят об излечении людей от всех болезней
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Они проведут обряд для гармонизации и благополучия населения
 
В ближайшую субботу, 1 июня, в местной религиозной организации шаманов «Тэнгэри» в Улан-Удэ состоится традиционный молебен «Бурхан Сагаан Гарбал» («Божественное Белое начало»). Он начнётся в 11:00.

- Бурхан Сагаан Гарбал помогает всем живым существам излечивать духовные и физические болезни, – пояснили на официальной странице «Тэнгэри» во «ВКонтакте». – Когда человек болен или потерян, испытывает трудности в самореализации, страдает от внутренней дисгармонии, влекущей внешний разлад в отношениях и делах, проходит сложное обучение, если у него нарушена связь с духовным родом (предками), Небесный Отец приходит на помощь, обеляя наши помыслы, даруя спокойствие и исцеляя от болезней.

Сам обряд направлен на гармонию и благополучие населения. Для подношения божествам верующие могут принести молоко, белёный чай, сладости, сливочное масло и синий хадак.

С собой также нужно взять списки с именами близких и указать ФИО, дату рождения и свой род. Шаманы ежедневно молятся и за благополучие жителей республики, находящихся на специальной военной операции.

Возрастное ограничение – 12+

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