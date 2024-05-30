Житель Бурятии случайно убил мужчину упавшим деревом

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Смерть произошла во время заготовки дров



Житель Еравнинского района Бурятии получил срок за случайное убийство.



В феврале мужчина заготавливал сухостойную древесину. Во время работ он не убедился в том, что рядом никого нет и бензопилой сделал надпилы ствола дерева, после чего ствол спиленного дерева упал на голову приятеля. Потерпевший скончался от закрытой черепно-мозговой травмы.



В суде мужчина признал полностью, в содеянном раскаялся.



Суд признал его виновным по ч.1 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».



- Приговором суда подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде исправительных работ, - сообщили в Еравнинском районном суде.



Приговор не вступил в законную силу.



