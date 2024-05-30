Её пообещали привести в порядок к октябрю
Жители Баргузинского района недовольны состоянием дороги от Баргузина до села Улюн и от улуса Ярикта до Буксыгена. Люди поинтересовались в группе «Баргузин-инфо.24/7», когда её приведут в порядок. «Дорога безобразная», – заявили сельчане.
В ГКУ «Бурятрегионавтодор» отметили, что ремонт 13-километрового участка трассы «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян» (с 347-го по 360-ый километр) должны завершить в октябре.
В учреждении добавили: обслуживающая организация регулярно выравнивает проезжую часть дороги. Автогрейдер работал 25-26 мая. Следующий выход запланировали на четверг, 30 мая.
В Бурятии сельчане попросили разобраться с «безобразной» дорогой
Общество, Фото:
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