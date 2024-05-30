Подведены итоги конкурса-выставки художественной фотографии «Навстречу Алтаргане»
24 мая в Бурятии состоялся республиканский отборочный этап конкурса-выставки художественной фотографии «Навстречу Алтаргане», в рамках подготовки к международному бурятскому национальному фестивалю «Алтаргана-2024».
В конкурсе приняли участие фотографы-профессионалы и фотографы-любители по двум номинациям:
- «Минии түрэл нютаг» («Моя малая родина» - фотографии общего плана местности, природы, архитектуры, а также изображения из сцен жизни, народного промысла, традиционных занятий и мероприятий, как культурных, так и спортивных, которые раскрывают бурятскую культуру);
- «Буряад арад» («Бурятский народ» - фотографии-портреты человека, любо группы людей, передающие характер, духовный мир и самобытность бурятского народа).
Всего было представлено 240 художественных фотографий из города Улан-Удэ и районов республики.
По итогам конкурса художественной фотографии жюри отобрало лучшие работы. Среди них снимки фотокорреспондента «Байкал-Daily» Сергея Тарасенко. Также были отобраны работы следующих авторов: Урбазаев В.И., Цыренов Б.Б., Вторушина Е.А., Коноплев Е. и Терехин И.В.
- Работы фотохудожников будут представлять Республику Бурятия на международном бурятском национальном фестивале «Алтаргана-2024» в Булганском аймаке Монголии, - сообщили в национальном музее РБ.
Возрастное ограничение: 6+.
В Бурятии выбрали лучшие фотографии на «Алтаргану»
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