Местами ожидаются дожди
По данным Бурятского гидрометцентра, в четверг, 30 мая, переменная облачность. Местами кратковременные дожди, днём местами грозы. Днём тепло, воздух прогреется до +20, +25 градусов, местами чуть прохладнее и всего +12, +17. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с.
В Улан-Удэ преимущественно без осадков. Днём до 22 градусов тепла, ветер северо-западный 6-11 м/с.
В Бурятии до +25 градусов
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Общество, 30.05.2024
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