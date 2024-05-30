В Бурятии до +25 градусов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Местами ожидаются дожди



По данным Бурятского гидрометцентра, в четверг, 30 мая, переменная облачность. Местами кратковременные дожди, днём местами грозы. Днём тепло, воздух прогреется до +20, +25 градусов, местами чуть прохладнее и всего +12, +17. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с.



В Улан-Удэ преимущественно без осадков. Днём до 22 градусов тепла, ветер северо-западный 6-11 м/с.



