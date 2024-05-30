Большинство улан-удэнцев не собираются растягивать отдых в июне

Они намерены сделать перерыв в работе только в День России



В первый месяц лета жителей Бурятии, как и всех россиян, ждёт четырёхдневная рабочая неделя. В честь Дня России в среду, 12 июня, в стране устроят выходной.



Представители сервиса по поиску работы SuperJob устроили опрос и выяснили, что только 14% улан-удэнцев собираются взять отпуск или отгулы до или сразу после праздника, чтобы продлить отдых. Причём желающих растянуть его среди мужчин оказалось чуть больше, чем среди женщин (15% и 12% соответственно) – как и среди наших земляков от 35 до 44 лет. Остальные же горожане после однодневного перерыва намерены трудиться.





Справка



День России – один из самых молодых государственных праздников. 34 года назад, 12 июня 1990-го, Россия получила независимость. Тогда на I съезде народных депутатов РСФСР приняли декларацию о её суверенном статусе. А с 1994-го этот день стал выходным





