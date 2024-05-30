Селенга в Улан-Удэ вновь начала подниматься

За сутки она прибавилась на пару сантиметров



Селенга в столице Бурятии начала прибавляться. По данным Бурятского гидрометцентра, утром 30 мая её уровень составлял 24 сантиметра (от нулевой отметки гидропоста).



Река за сутки поднялась на 2 сантиметра. На столько же (до 84-х) опустилась Уда. Уровень воды в Байкале сейчас – 456,32 метра по тихоокеанской системе высот.





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