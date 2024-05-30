За сутки она прибавилась на пару сантиметров
Селенга в столице Бурятии начала прибавляться. По данным Бурятского гидрометцентра, утром 30 мая её уровень составлял 24 сантиметра (от нулевой отметки гидропоста).
Река за сутки поднялась на 2 сантиметра. На столько же (до 84-х) опустилась Уда. Уровень воды в Байкале сейчас – 456,32 метра по тихоокеанской системе высот.
Селенга в Улан-Удэ вновь начала подниматься
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Они использовались ещё в годы Великой Отечественной войны
За сутки она прибавилась на пару сантиметров
Изменения произойдут в будние и выходные дни
В соцсетях заявили, что они со всей силы пинают чужие машины
Их отлавливают во время «собачьих» рейдов
Они намерены сделать перерыв в работе только в День России
Сельчанки в республике становятся матерями раньше горожанок
Они проведут обряд для гармонизации и благополучия населения
Он задолжал собственному ребёнку почти полмиллиона рублей
Её пообещали привести в порядок к октябрю
Для воссоединения с ними женщине пришлось встать на путь исправления
На посадочной площадке выявили дефекты
Эдуард Батоцыренов погиб на спецоперации более полугода назад
Его отправили в колонию на пять лет
Это дешевле, чем содержать быка