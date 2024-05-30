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В Бурятии за год родилось более 10 тысяч детей

В Бурятии за год родилось более 10 тысяч детей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Сельчанки в республике становятся матерями раньше горожанок

В первый день лета в России отметят День защиты детей. Его празднуют и во многих других странах, включая Китай, Вьетнам, Эстонию, Казахстан, Болгарию, Армению и Латвию.

В Бурятстате тем временем подготовили любопытную статистику, посвящённую предстоящему детскому празднику. В начале 2024 года в республике насчитывалось 256 100 несовершеннолетних – это 26,3% от общей численности населения РБ. Большинство – 131 300 (или 51,3%) – мальчики и  124 800 (48,7%) – девочки.
 
При этом 32,8% (84 000) – дошкольники в возрасте до 6 лет и 67,2% (172 100) – школьники от 7-ми до 17-ти, из которых 44 100 (17,2%) – подростки 15-17 лет. Большинство наших юных земляков (56,3 %) проживают в городской местности.

В ушедшем году на свет в Бурятии появилось 10 200 малышей. Из ни 28,7% – первенцы у своих родителей, 27,7% – вторые в семье, 25,5% – третьи, 11,4% – четвёртые и 6,6% – пятые (и последующие).
 
Традиционно среди новорождённых  девочек оказалось меньше, чем  мальчиков. «Богатыри» весом в 4 килограмма и более чаще всего рождались среди последних. 

Средний возраст женщины, родившей ребёнка в республике, в 2023-ем составил 29,4 лет. С каждым годом он хоть и ненамного, но увеличивается (в 2017-ом было 28,1). Кстати, сельчанки становятся мамами чуть раньше (в 29 лет), чем горожанки (в 29,8).

День защиты детей дети родители семьи

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