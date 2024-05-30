Гиревик из Бурятии выиграл первенство Азии

Спортсмен трижды поднимался на высшую ступень пьедестала почёта



С 25 по 30 мая в городе Тайбэй на Тайване проходили первенство и чемпионат Азии по гиревому спорту. В соревнованиях принимали участие спортсмены из Бурятии.



Студент Бурятского государственного университета Андрей Пивень показал на первенстве высокий уровень своей спортивной подготовки. Спортсмен завоевал три золотые медали среди юниоров, выиграв дисциплины «Длинный цикл», «Длинный цикл – эстафета» и «Двоеборье». Об этом сообщает студенческий спортивный клуб «Байкальские волки».



