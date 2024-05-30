В Улан-Удэ изменится расписание дачного маршрута №22





В целях улучшения транспортного обслуживания пассажиров, нНа дачном маршруте №22 в Улан-Удэ с 1 июня будет действовать новое расписание в будние и выходные дни. Об этом сообщили в МУП «Городские маршруты»,- График меняется в связи с добавлением вечерних рейсов на маршруте, которые будут действовать весь летний период, - пояснили на предприятии.С расписанием движения автобусов МУП «Городские маршруты» можно ознакомиться на сайте предприятия autobus03.ru