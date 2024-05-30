В Улан-Удэ изменится расписание дачного маршрута №22

Изменения произойдут в будние и выходные дни
В целях улучшения транспортного обслуживания пассажиров, н
На дачном маршруте №22 в Улан-Удэ с 1 июня будет действовать новое расписание в будние и выходные дни. Об этом сообщили в МУП «Городские маршруты»,
- График меняется в связи с добавлением вечерних рейсов на маршруте, которые будут действовать весь летний период, - пояснили на предприятии.
С расписанием движения автобусов МУП «Городские маршруты» можно ознакомиться на сайте предприятия autobus03.ru
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