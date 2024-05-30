Рейсы на Ольхон из Улан-Удэ временно приостановлены

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

На посадочной площадке выявили дефекты



С 31 мая приостановлены авиарейсы из Улан-Удэ в Хужир (остров Ольхон). Об этом сообщила авиакомпания «Аврора», которая выполняла рейсы вместе с партнёром-оператором авиакомпанией «СиЛА»



- В результате оттаивания грунта на посадочной площадке «Хужир» появились дефекты полосы, не позволяющие выполнять полёты. Для обеспечения безопасности полёты на воздушных судах L-410 приостановлены, - говорится в сообщении.



Рейсы будут возобновлены после проведения инспекции физического состояния полосы посадочной площадки, анализа технической стороны и приведения полосы в эксплуатационный вид.



О возобновлении рейсов пообещали сообщить дополнительно.



Пассажирам, купившим билеты, деньги за несостоявшие полёты вернут по месту их приобретения.



Отметим, рейс на Ольхон пользуется огромным спросом у туристов. Перевозки начались в апреле, рейсы выполнялись два раза в неделю, в мае планировалось увеличить до пяти, а летом – сделать ежедневным. Как сложится судьба рейсов на байкальский остров Ольхон этим летом, станет известно позднее.

