На посадочной площадке выявили дефекты
С 31 мая приостановлены авиарейсы из Улан-Удэ в Хужир (остров Ольхон). Об этом сообщила авиакомпания «Аврора», которая выполняла рейсы вместе с партнёром-оператором авиакомпанией «СиЛА»
- В результате оттаивания грунта на посадочной площадке «Хужир» появились дефекты полосы, не позволяющие выполнять полёты. Для обеспечения безопасности полёты на воздушных судах L-410 приостановлены, - говорится в сообщении.
Рейсы будут возобновлены после проведения инспекции физического состояния полосы посадочной площадки, анализа технической стороны и приведения полосы в эксплуатационный вид.
О возобновлении рейсов пообещали сообщить дополнительно.
Пассажирам, купившим билеты, деньги за несостоявшие полёты вернут по месту их приобретения.
Отметим, рейс на Ольхон пользуется огромным спросом у туристов. Перевозки начались в апреле, рейсы выполнялись два раза в неделю, в мае планировалось увеличить до пяти, а летом – сделать ежедневным. Как сложится судьба рейсов на байкальский остров Ольхон этим летом, станет известно позднее.
Рейсы на Ольхон из Улан-Удэ временно приостановлены
Общество, Фото:
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