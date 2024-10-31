Житель Бурятии украл телефон у собутыльницы

Днём 24 октября в полицию в Джидинском районе поступило заявление от 19-летней местной жительницы о краже её телефона. Ущерб оценён в 50 тысяч рублей.Позже установили и задержали подозреваемого — 48-летнего мужчину. Тот признался, что неделей ранее распивал спиртное в гостях у малознакомой пары. Гаджет, на котором потерпевшая включала музыку, он украл, когда та отлучилась на улицу (хозяин дома в это время уже спал).С чужим мобильным устройством гость ретировался и, по его словам, тут же продал его проезжающему по дороге автомобилисту, а деньги потратил.Ранее он не раз привлекался к уголовной ответственности. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.