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Житель Бурятии украл телефон у собутыльницы

Житель Бурятии украл телефон у собутыльницы
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Ущерб составил 50 тысяч рублей

Днём 24 октября в полицию в Джидинском районе поступило заявление от 19-летней местной жительницы о краже её телефона. Ущерб оценён в 50 тысяч рублей.

Позже установили и задержали подозреваемого — 48-летнего мужчину. Тот признался, что неделей ранее распивал спиртное в гостях у малознакомой пары. Гаджет, на котором потерпевшая включала музыку, он украл, когда та отлучилась на улицу (хозяин дома в это время уже спал).

С чужим мобильным устройством гость ретировался и, по его словам, тут же продал его проезжающему по дороге автомобилисту, а деньги потратил.

Ранее он не раз привлекался к уголовной ответственности. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

кража

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