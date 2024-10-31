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Агинский турмаршрут отметили на всероссийской туристкой премии

Агинский турмаршрут отметили на всероссийской туристкой премии
Общество,  Фото:центр «Доншуур»
Проект выиграл серебро в номинации «Лучший этнографический маршрут»

Туристический маршрут «Ага сакральная» стал серебряным призёром всероссийской туристкой премии «Маршрут Года – 2024». Проект представила народный гид, директор паломнического центра «Доншуур» Долгоржаб Жалсараева.

- Участники нашего тура видят незабываемую красоту нашей природы, знакомятся с сакральными местами нашей Аги. Мы счастливые люди, живём в чистом экологическом пространстве, рядом с нами есть уникальные места силы: Алханай, Цугольский дацан, озеро Ножей, Приононье и другие достопримечательности, - рассказала автор проекта.

Как сообщили в пресс-службе администрации Агинского Бурятского округа, в финале премии прошли презентации 302 проектов из 55 регионов страны в рамках IV международного форума по этнотуризму. В номинации «Лучший этнографический маршрут», помимо Аги, было представлено шесть туристических маршрутов из Липецкой области, Ростовской областей, два из Республики Башкортостан, Республики Алтай, которые являются признанными туристическими регионами России.
Агинский Бурятский округ туризм премия

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