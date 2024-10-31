Агинский турмаршрут отметили на всероссийской туристкой премии

Туристический маршрут «Ага сакральная» стал серебряным призёром всероссийской туристкой премии «Маршрут Года – 2024». Проект представила народный гид, директор паломнического центра «Доншуур» Долгоржаб Жалсараева.- Участники нашего тура видят незабываемую красоту нашей природы, знакомятся с сакральными местами нашей Аги. Мы счастливые люди, живём в чистом экологическом пространстве, рядом с нами есть уникальные места силы: Алханай, Цугольский дацан, озеро Ножей, Приононье и другие достопримечательности, - рассказала автор проекта.Как сообщили в пресс-службе администрации Агинского Бурятского округа, в финале премии прошли презентации 302 проектов из 55 регионов страны в рамках IV международного форума по этнотуризму. В номинации «Лучший этнографический маршрут», помимо Аги, было представлено шесть туристических маршрутов из Липецкой области, Ростовской областей, два из Республики Башкортостан, Республики Алтай, которые являются признанными туристическими регионами России.