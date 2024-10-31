Жителей Бурятии просят не допускать самовыгул собак

С начала года по обращениям жителей и из сообщений в СМИ в работу ветеринарной службой было принято 11 случаев о забеге диких лисиц в населённые пункты. В восьми случаях у животных было выявлено бешенство.
- Как следствие, на сегодня в Бурятии действуют 4 неблагополучных пункта в Тарбагатайском, Кяхтинском районах и Улан-Удэ на территории кладбища «Южное», также устанавливается неблагополучный пункт в микрорайоне Горького. Всего с начала года было зарегистрировано 13 случаев бешенства среди диких животных, - сообщили в управлении ветеринарии Бурятии.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, 99% случаев заражения людей бешенством происходят именно от домашних собак, которые могут заразиться вирусом от контакта с дикими животными, например, на самовыгуле.
- Призываем жителей Бурятии быть особенно бдительными и не допускать самовыгула своих собак. Помните, что это может быть опасно не только для животных, но и для вас самих. Если вы заметили какие-либо подозрительные симптомы у вашего питомца или если он был в контакте с дикими животными, немедленно сообщите в ветеринарную службу по телефону горячей линии управления ветеринарии Бурятии 36-20-22, - обратились к жителям в управлении.
Как сообщал «Байкал-Daily», в микрорайоне Горького в Улан-Удэ мужчина сообщил на городскую ветеринарную станцию, что во двор его дома забежала лисица. В ходе драки её задавил домашний пёс. Позже у рыжей хищницы подтвердилось бешенство. В самом микрорайоне, 101 квартале, а также ближайших ДНТ – «Лира», «Серебряный бор», «Горький посёлок» и «Сотрудник» объявили 60-дневный карантин.