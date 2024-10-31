Житель Бурятии украл бытовую технику и вещи на 100 тысяч рублей

Днём 18 октября в полицию обратилась 47-летняя жительница села Турунтаево Прибайкальского района. Она рассказала, что неизвестный украл вещи из её дома. Ущерб составил около 100 тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.Женщина рассказала, что с детьми переехала оттуда на квартиру - на время, пока муж находится на вахте. За временно пустующим жилищем присматривали она и свекровь, периодически проверяли его. Однако при очередном посещении были обнаружены следы взлома — одно из окон со стороны двора было разбито (буквально за несколько дней до произошедшего хозяева подняли рольставни на окнах в ограде, чтобы в дом заходил солнечный свет).В самом жилище отсутствовали бытовая техника и колонки с сабвуфером, а позже выяснилось, что добычей вора стали также одежда и обувь.Позже установили и задержали подозреваемого - 22-летнего местного жителя. Он признался, что накануне ночью в нетрезвом состоянии проник в чужой дом, где похитил и в течение трёх часов перенёс к себе имущество, планируя в дальнейшем пользоваться им.Украденное у него изъято. Возбуждено уголовное дело.Молодой человек в настоящее время также привлекается к уголовной ответственности за наркопреступление в Селенгинском районе. Подрабатывает случайными заработками.