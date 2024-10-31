В Улан-Удэ отпразднуют День народного единства

В столице Бурятии муниципальные учреждения культуры проведут для горожан мероприятия, посвящённые празднованию Дня народного единства. Об этом сообщает пресс-служба комитета по культуре администрации Улан-Удэ.Так, 1 ноября в библиотеках города организуют праздничные программы. В библиотеке № 15 состоится познавательная викторина (возрастное ограничение: 6+), а в библиотеке № 18 проведут исторический экскурс (возрастное ограничение: 6+). В библиотеке № 6 прочитают книгу о Минине и Пожарском (возрастное ограничение: 6+), а в библиотеке № 20 пройдёт мастер-класс по изготовлению броши (возрастное ограничение: 6+). Игру-викторину (возрастное ограничение: 6+) организуют в «Pro100 библиотеке», а в библиотеке им. Н.Г. Дамдинова откроется гастрономическая выставка (возрастное ограничение: 6+).Праздничные программы подготовили и культурно-досуговые центры Улан-Удэ. 1 ноября выступления (возрастное ограничение: 6+) в честь праздника состоятся в КДЦ «Заречный» и КДЦ «Рассвет». В сам День народного единства, 4 ноября, программы (возрастное ограничение: 6+) организуют в доме культуры «Авиатор», парке «Юбилейный» и в доме культуры «Забайкальский».