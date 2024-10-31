Подростковый центр Улан-Удэ стал победителем всероссийского конкурса

В период с 23 по 25 октября в Москве проходил всероссийский юбилейный V съезд «Школьных музеев Победы». Бурятию и подростковый центр «Туяа» центра дополнительного образования «Эдельвейс» на съезде представили директор, наставник Евгения Цынгунова и воспитанница Эржена Ж.Традиционно музей Победы стал центральной площадкой съезда, а панельные дискуссии и встречи прошли почти на 20 площадках: в образовательных организациях департамента образования и науки города Москвы и в музеях-участниках проекта «Территория Победы».На церемонии закрытия были объявлены победители всероссийского конкурса «История большой страны» в восьми номинациях. В номинации «Совместные партнёрские образовательные проекты школьного музея» за проект «Герои Родины сквозь время» центр «Эдельвейс» из Улан-Удэ стал победителем.Как сообщили в комитете по образованию администрации Улан-Удэ, ранее, в конце октября, прошёл всероссийский открытый конкурс социально активных технологий воспитания обучающихся «Без срока давности: Растим гражданина-2024». В этом году в мероприятии приняли участие более 170 финалистов из 39 регионов России и Республики Беларусь. По итогам форума, в Общественной палате РФ, директор центра «Эдельвейс» Евгения Цынгунова была награждена дипломом финалиста конкурса и сертификатом за выступление в качестве спикера.