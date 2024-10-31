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В Агинском округе создадут выставку об «Алтаргане»

В Агинском округе создадут выставку об «Алтаргане»
Общество,  Фото:Агинский нацмузей
Её впервые проведут в окружном центре

Экспозицию, посвящённую богатой истории международного бурятского национального фестиваля «Алтаргана», впервые создадут в национальном музее имени Гомбожаба Цыбикова в посёлке Агинское в Агинском Бурятском округе.

На выставке покажут фотографии участников, их награды, альбомы, брошюры и книги, посвящённые этому празднику. Туда придут участники фестиваля, его организаторы, спортсмены, певцы, артисты и поэты, писатели и кинодокументалисты. Открытие проведут 20 ноября в Агинском национальном музее.

- Фестиваль «Алтаргана» проводят с 2002 года. Самый первый отгремел в столице Агинского Бурятского округа посёлке Агинское. Уже сейчас в летопись праздника внесли 15 фестивалей, которые провели в Республике Бурятия, Усть-Ордынском Бурятском округе Иркутской области, а также в Монголии, - отметили в пресс-службе министерства культуры Забайкалья.

Возрастное ограничение: 6+.
Алтаргана музей выставка Агинский Бурятский округ

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