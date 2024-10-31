В Иркутской области назвали самые популярные имена новорождённых

18 543 актов о рождении зарегистрировали отделы службы ЗАГС Иркутской области с января 2024 года, из них 9 517 мальчиков, 9 026 девочек. Как обычно мальчиков в Иркутской области рождается больше, чем девочек.Самым популярным именем для мальчиков в области который год остаётся Артём (435), затем расположились имена: Михаил (361), Александр (360), Тимофей (331) и Матвей (324). Редкими именами стали Август, Богослав, Данислав, Завгар, Захарий, Космос, Оскар, Потап, Север, Устин.Среди женских имён лидерство по-прежнему принадлежит Софии (440), затем расположились Ева (347), Анна (309), Виктория (301), Варвара (279). Среди женских имён самыми редкими стали: Ариэлла, Беатриче, Варвара-Рада, Олимпиада, Венера, Каталея, Океана, Руфь, Эльзара. Об этом рассказали в службе ЗАГС Иркутской области.