В Бурятии отремонтировали мостовой переход

Он расположен в Бичурском районе
В Бурятии завершён ремонт мостового перехода на автодороге Бичура – Новосретенка – Мотня – Гутай (местность Балеевка). В настоящее время проезд для автомобильного транспорта открыт.
В ходе ремонтных работ были установлены две водопропускные трубы, укреплены откосы, установлены новые деревянные барьерные ограждения со светоотражающей плёнкой.
- Теперь дорога стала ещё безопаснее и комфортнее, - сообщает администрация Бичурского района.
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