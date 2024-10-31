В Бурятии отремонтировали мостовой переход

В Бурятии завершён ремонт мостового перехода на автодороге Бичура – Новосретенка – Мотня – Гутай (местность Балеевка). В настоящее время проезд для автомобильного транспорта открыт.В ходе ремонтных работ были установлены две водопропускные трубы, укреплены откосы, установлены новые деревянные барьерные ограждения со светоотражающей плёнкой.- Теперь дорога стала ещё безопаснее и комфортнее, - сообщает администрация Бичурского района.