В районной больнице Бурятии желают «Выздоравливать с Байкалом»

В Бурятии на прошлой неделе в Баргузинской центральной районной больнице обновился холл. Теперь всех посетителей поликлиники встречает интерактивная вывеска «Выздоравливай с Байкалом». Она была изготовлена ассоциацией «Заповедное ожерелье Байкала» в рамках одноимённого проекта.Разглядывая новые стенды, можно узнать факты об озере Байкал и особо охраняемых природных территориях возле него. С помощью крутящихся элементов знакомство с животным миром становится увлекательной игрой.На торжественном открытии также прошёл мастер-класс по рисованию байкальской нерпы, а ребята получили подарки на память. Теперь эколого-просветительская деятельность в медицинских учреждениях района будет проходить систематично: в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве, специалисты «Заповедного Подлеморья» будут проводить познавательные мероприятия. Кроме того, в скором времени в поликлинике п. Усть-Баргузин появится фотовыставка.- Всё это в совокупности поможет установить позитивный настрой у посетителей поликлиники и повысит их уровень знаний о родном крае, - отметили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».