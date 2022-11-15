15 ноября

14 ноября

Популярное

Школьница из Бурятии победила в конкурсе «Моя страна – Моя Россия»

Школьница из Бурятии победила в конкурсе «Моя страна – Моя Россия»
Общество,  Фото:предоставлено минобрнауки Бурятии
Она представила проект по развитию системы социального наставничества в Закаменском районе

Ученица 10 класса Санагинской школы (Закаменский район Бурятии) стала обладателем золотой медали всероссийского конкурса молодёжных авторских проектов «Моя страна – Моя Россия». Этот конкурс – один из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей», сообщают в министерстве образования Бурятии

Десятиклассница Номина представила свой проект по развитию системы социального наставничества в Закаменском районе в формате гибридизации IT-пространства и народных ремесел и защитила его на заключительном этапе. В итоговом этапе конкурса участвовали лишь 585 авторов проектов.

Номина стала победителем конкурса в номинации «Культурное наследие моей страны». Ранее школьница также вышла в полуфинал всероссийского конкурса «Большая перемена» и была финалистом первых всероссийских Просветительских игр.

Свои инициативы по социально-экономическому развитию российских городов и сел во всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия» в этом году представили 93 226 человек из всех регионов страны и 14 иностранных государств. В 2022 году Всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия» проводится уже в 19 раз.
конкурс школьники

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Фильм «Сердце Пармы» с актрисой из Бурятии повторил рекорд «Аватара»
Фильм «Сердце Пармы» с актрисой из Бурятии повторил рекорд «Аватара»
Общество, 15.11.2022
Драма с Еленой Ербаковой опять возглавила российский кинопрокат
Посёлок на границе Бурятии и Монголии остался без света
Посёлок на границе Бурятии и Монголии остался без света
Общество, 15.11.2022
Водитель самосвала обесточил более 70 домов
Вокруг нового худрука Русдрама в Улан-Удэ разгорается скандал
Вокруг нового худрука Русдрама в Улан-Удэ разгорается скандал
Общество, 15.11.2022
Актёры пожаловались на него в Минкульт и потребовали извинений за неосторожную фразу
Прирост коронавируса в Бурятии остаётся низким
Прирост коронавируса в Бурятии остаётся низким
Общество, 15.11.2022
Летальных случаев за сутки не зарегистрировано
Школьница из Бурятии победила в конкурсе «Моя страна – Моя Россия»
Школьница из Бурятии победила в конкурсе «Моя страна – Моя Россия»
Общество, 15.11.2022
Она представила проект по развитию системы социального наставничества в Закаменском районе
Театр «Байкал» отправится с гастролями по Дальнему Востоку
Театр «Байкал» отправится с гастролями по Дальнему Востоку
Общество, 15.11.2022
Выступления пройдут в Благовещенске, Свободном и Райчихинске
Работающие на удалёнке улан-удэнцы спят дольше
Работающие на удалёнке улан-удэнцы спят дольше
Общество, 15.11.2022
Среднее время на сон экономически активных улан-удэнцев составляет 7 часов
Киргизская диаспора Улан-Удэ передала партию термостелек для участников спецоперации
Киргизская диаспора Улан-Удэ передала партию термостелек для участников спецоперации
Общество, 15.11.2022
Члены киргизской диаспоры самостоятельно организовали сбор средств

«За что?»: Улан-удэнцы возмущены грядущим подорожанием проезда
«За что?»: Улан-удэнцы возмущены грядущим подорожанием проезда
Общество, 15.11.2022
Повысить цену на проезд планируют сразу на пять рублей
Предприятие в Бурятии загрязняло воздух
Предприятие в Бурятии загрязняло воздух
Общество, 15.11.2022
В дело вмешалась прокуратура
Жительнице Улан-Удэ через суд оформили досрочный выход на пенсию
Жительнице Улан-Удэ через суд оформили досрочный выход на пенсию
Общество, 15.11.2022
Женщина работала машинистом крана на заводе
В Агинском округе разыграют кубок памяти Бадмы Цыренова
В Агинском округе разыграют кубок памяти Бадмы Цыренова
Общество, 15.11.2022
Соревнования посвящены памяти председателя Агинского окрисполкома

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^