Она представила проект по развитию системы социального наставничества в Закаменском районе
Ученица 10 класса Санагинской школы (Закаменский район Бурятии) стала обладателем золотой медали всероссийского конкурса молодёжных авторских проектов «Моя страна – Моя Россия». Этот конкурс – один из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей», сообщают в министерстве образования Бурятии
Десятиклассница Номина представила свой проект по развитию системы социального наставничества в Закаменском районе в формате гибридизации IT-пространства и народных ремесел и защитила его на заключительном этапе. В итоговом этапе конкурса участвовали лишь 585 авторов проектов.
Номина стала победителем конкурса в номинации «Культурное наследие моей страны». Ранее школьница также вышла в полуфинал всероссийского конкурса «Большая перемена» и была финалистом первых всероссийских Просветительских игр.
Свои инициативы по социально-экономическому развитию российских городов и сел во всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия» в этом году представили 93 226 человек из всех регионов страны и 14 иностранных государств. В 2022 году Всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия» проводится уже в 19 раз.
Школьница из Бурятии победила в конкурсе «Моя страна – Моя Россия»
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