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В посёлке Бурятии завершился капремонт дома культуры

В посёлке Бурятии завершился капремонт дома культуры
Общество,  Фото:администрация Иволгинского района
На ремонтные работы потратили 3 миллиона рублей

В посёлке Оронгой Иволгинского района Бурятии завершился первый этап капитального ремонта здания сельского дома культуры. Общая сумма вложений составила 3 миллиона рублей.

Как сообщили в районной администрации, в рамках ремонта были проведены следующие мероприятия:
– укрепление стен;
– облицовка и покраска;
– монтаж потолка и освещения;
– устройство напольного покрытия из наливного пола и линолеума;
– установка пожарной сигнализации;
– монтаж дверей и окон;
– установка сцены и оборудование костюмерной.

Общая площадь отремонтированных помещений составила 202,2 квадратных метра, а приклубной территории — 840,7 квадратных метра.

- В сельском доме культуры функционирует народный ансамбль песни и танца «Оронго» — один из старейших коллективов Республики Бурятия, основанный в 1966 году. В 1976 году ансамбль стал первым любительским коллективом в Иволгинском районе, удостоенным звания «Народный художественный коллектив», - отметили в пресс-службе администрации района. – Также в сельском доме культуры действуют семь клубных формирований, в которых участвуют 93 человека. Эти творческие объединения ежегодно принимают участие в поселенческих, районных и республиканских мероприятиях. С радостью сообщаем, что на данный момент решена проблема отсутствия помещений для работы сотрудников культуры и проведения массовых мероприятий.

капитальный ремонт Иволгинский район Бурятия

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