В посёлке Бурятии завершился капремонт дома культуры

В посёлке Оронгой Иволгинского района Бурятии завершился первый этап капитального ремонта здания сельского дома культуры. Общая сумма вложений составила 3 миллиона рублей.Как сообщили в районной администрации, в рамках ремонта были проведены следующие мероприятия:– укрепление стен;– облицовка и покраска;– монтаж потолка и освещения;– устройство напольного покрытия из наливного пола и линолеума;– установка пожарной сигнализации;– монтаж дверей и окон;– установка сцены и оборудование костюмерной.Общая площадь отремонтированных помещений составила 202,2 квадратных метра, а приклубной территории — 840,7 квадратных метра.- В сельском доме культуры функционирует народный ансамбль песни и танца «Оронго» — один из старейших коллективов Республики Бурятия, основанный в 1966 году. В 1976 году ансамбль стал первым любительским коллективом в Иволгинском районе, удостоенным звания «Народный художественный коллектив», - отметили в пресс-службе администрации района. – Также в сельском доме культуры действуют семь клубных формирований, в которых участвуют 93 человека. Эти творческие объединения ежегодно принимают участие в поселенческих, районных и республиканских мероприятиях. С радостью сообщаем, что на данный момент решена проблема отсутствия помещений для работы сотрудников культуры и проведения массовых мероприятий.