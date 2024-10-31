В Забайкалье появился парк динозавров

В посёлке Новокручининск Забайкалья вчера, 30 октября, торжественно открыли ландшафтный парк «Динолес», созданный по программе «Формирование комфортной городской среды». Главные арт-объекты парка – топиарии динозавров. Местные жители и гости теперь могут сделать фото с двухметровыми велоцираптором, паразауролофом, диметродоном, трицератопсом и тираннозавром, высотой в шесть с половиной метров.Лес, в котором создали парк, располагается в центре Новокручининска. Через него в школу ходят дети, на лесных тропинках пожилые люди занимаются оздоровительной ходьбой. Теперь передвигаться стало намного комфортнее, в новом парке проложили тропу из тротуарной плитки длиной 530 метров, а вдоль неё установили фигуры динозавров.Благоустройство парка продолжится. Уже заказаны баннеры, на которых будет размещена информация о каждом динозавре в парке, а также о динозаврах, когда-то обитающих в Забайкалье. Весной будут установлены скамейки и урны, которые подарила подрядная организация, проводившая работы по благоустройству. К новогодним праздникам здесь уже запланировали установить иллюминацию. Об этом рассказали в министерстве ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкалья.