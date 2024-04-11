В Иркутской области отремонтируют 35,8 километра дорог вдоль БАМа

На это выделено 679,7 миллионов рублей



В 2024 году в городах и посёлках Иркутской области, расположенных вдоль БАМа, отремонтируют 32 участка автодорог. Они расположены в десяти населённых пунктах. Работы проведут в рамках программы «Транспортный каркас», сообщили в пресс-службе регионального правительства.



На это из регионального бюджета направлено 679,7 миллионов рублей. Работы приурочены к празднованию 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали, которое отмечают в этом году.



– Участниками программы «Транспортный каркас» являются населённые пункты, где проживает не менее шести тысяч человек. На территории семи районов, где проходит БАМ, находятся десять таких городов и посёлков. В них за счёт средств областного бюджета ремонтируют дороги местного значения, которые ведут к важным социальным объектам: школам, больницам, детским садам. В этом году их общая протяжённость составит 35,8 километра, – сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.



В Тайшетском районе участниками программы являются два населённых пункта. В Тайшете приведут в нормативное состояние участки улиц Партизанской, Андреева и Кирова общей протяжённостью 2,6 километра. На это из областного бюджета направлено 64 млн рублей. В Бирюсинске дорожные работы проведут на улицах Крупской и Нагорной длиной 2,3 километра. Общая стоимость работ – 35,3 млн рублей.



В посёлке Чунском проведут капитальный ремонт улицы Пушкина длиной 1,6 километра. Работы рассчитаны на два года. В этом году на их проведение направят 55,1 млн рублей.



В Вихоревке Братского района в рамках программы Транспортный каркас Иркутской области приведут в порядок три участка общей длиной 6,5 километра. Это улицы Советская, Набережная и Молодёжная. Из регионального бюджета на это направлено 80 млн рублей.



В Нижнеилимском районе в нормативное состояние приведут восемь участков. Три из них – в Железногорске-Илимском. Это улицы Иващенко, Кирова и 40 лет ВЛКСМ. Их общая протяжённость – 4,4 км, стоимость работ – 90,9 млн рублей. В посёлке Новая Игирма отремонтируют пять участков: улицы Бархатова, Гагарина, Транспортная, Пионерская и автодорога в микрорайоне Химки. Их общая протяжённость – 3,2 км, стоимость работ – 44 млн рублей.



В Усть-Куте рамках «Транспортного каркаса» отремонтируют четыре участка общей длиной – 3,2 километра. Это улицы Геологическая, Обручева, Коммунистическая и участок дороги от ж/д путей до ул. Геологическая. На это выделено 86,6 млн рублей.



В посёлке Магистральный Казачинско-Ленского района проведут капитальный ремонт ул. Первопроходцев длиной 0,4 километра и ремонт двух участков улицы Корчагинская протяжённостью 0,3 км и 0,2 км соответственно. Стоимость работ составит 50,1 млн рублей.



В Усть-Илимском районе в программе участвуют два населённых пункта. В Усть-Илимске завершат начатый в прошлом году капитальный ремонт улицы Героев Труда на участке 1,3 километра, а также отремонтируют участки улиц Молодёжная протяжённостью два км и Интернационалистов - 2,5 км, на последней работы завершат в 2025 году. Общая стоимость работ – 112,3 млн рублей. В посёлке Железнодорожном в нормативное состояние приведут автодорогу подъём МК-70 протяжённостью 0,7 км, улицы Волкова – 0,2 км и Партизанской – 0,2 км. Общая стоимость работ – 41,4 млн рублей.



– Выбор улиц, где в этом году пройдут дорожные работы, провели местные администрации. Они же определили подрядчиков. На данный момент по всем объектам заключены контракты на проведение работ, к ним приступят, как только позволит погода, – сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.



