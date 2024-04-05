Произошло это после проверки прокуратуры
По результатам проверки прокуратуры Октябрьского района Улан-Удэ собственникам жилья в многоквартирном произвели перерасчёт за отопление.
«Установлено, что ресурсоснабжающей организацией при расчёте платы за тепловую энергию положения законодательства были применены неверно. Это привело к предъявлению собственникам помещений многоквартирного дома излишней платы за отопление», - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Прокурор района внес представление об устранении нарушений закона директору теплоснабжающей организации. Не согласившись с этим, организация обратилась в Арбитражный суд республики с заявлением о признании представления незаконным. Однако в удовлетворении было отказано.
Сейчас собственникам помещений многоквартирного дома произвели перерасчёт на сумму более 41 тысячи рублей.
Кроме того, отметили в прокуратуре, организация привлечена к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ «Невыполнение законных требований прокурора», ей назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.
В Улан-Удэ жильцам дома произвели перерасчёт за отопление
Общество, Фото:
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