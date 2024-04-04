Мужчину дважды остановили нетрезвым за рулём
Житель бичурского села Малый Куналей остался без мопеда и водительских прав за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Судом установлено, что мужчина в июле 2023 года привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Однако в сентябре того же года вновь сел за руль после выпитого.
Суд назначил сельчанину 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года. Мопед, на котором совершено преступление, конфискован в доход государства.
Приговор вступил в законную силу.
У жителя Бурятии конфисковали мопед из-за пьяной езды
Общество, Фото:
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