У жителя Бурятии конфисковали мопед из-за пьяной езды

Мужчину дважды остановили нетрезвым за рулём



Житель бичурского села Малый Куналей остался без мопеда и водительских прав за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Судом установлено, что мужчина в июле 2023 года привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Однако в сентябре того же года вновь сел за руль после выпитого.



Суд назначил сельчанину 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года. Мопед, на котором совершено преступление, конфискован в доход государства.



Приговор вступил в законную силу.

