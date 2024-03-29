29 марта

28 марта

Популярное

Подростков в улан-удэнском СИЗО научили играть в шахматы

Подростков в улан-удэнском СИЗО научили играть в шахматы
Общество,  Фото:УФСИН
Для них провели мастер-класс

В улан-удэнском СИЗО №1 прошёл мастер-класс по шахматам для несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осуждённых. Его провёл учитель математики вечерней (сменной) общеобразовательной школы № 14, кандидат в мастера спорта по шахматам Николай Кованов.

- Он рассказал подросткам об истории возникновения шахмат и об их положительном влиянии на развитие интеллектуальных способностей. Кроме того, учитель показал популярные комбинации и разыграл интересные шахматные миниатюры, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в феврале в честь Сагаалгана для подростков в СИЗО провели турнир по бурятской народной игре шагай наадан.
СИЗО шахматы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ жителей отдалённого микрорайона пугают странные люди
В Улан-Удэ жителей отдалённого микрорайона пугают странные люди
Общество, 29.03.2024
Они кружат около одного из пригородных ДНТ
Большинство улан-удэнцев не требуют официальный отказ в приёме на работу
Большинство улан-удэнцев не требуют официальный отказ в приёме на работу
Общество, 29.03.2024
Такой документ за год запросили только у 3% компаний

«Плюшевое чудо» встретили в заказнике в Бурятии
«Плюшевое чудо» встретили в заказнике в Бурятии
Общество, 29.03.2024
«Обгрызает почки», - поделилась экскурсовод
Жителям Бурятии ради денег приходится халтурить в выходные
Жителям Бурятии ради денег приходится халтурить в выходные
Общество, 29.03.2024
Они подрабатывают таксистами и курьерами
Облик будущего Нацмузея Бурятии за три с лишним миллиарда кардинально изменился
Облик будущего Нацмузея Бурятии за три с лишним миллиарда кардинально изменился
Общество, 29.03.2024
Вместо здания в виде цветка в центре города решили построить кое-что другое
В центре Улан-Удэ на три с половиной месяца перекроют дороги
В центре Улан-Удэ на три с половиной месяца перекроют дороги
Общество, 29.03.2024
Там затеяли масштабное обновление теплосетей
Иволгинский район Бурятии готов к пожароопасному сезону
Иволгинский район Бурятии готов к пожароопасному сезону
Общество, 29.03.2024
Бороться с пожарами готовы 160 человек
В Бурятии жители райцентра маются с оживлённым перекрёстком
В Бурятии жители райцентра маются с оживлённым перекрёстком
Общество, 29.03.2024
Кяхтинцы жалуются на идущих «вразвалочку» пешеходов и участившиеся ДТП
На Шишковке в Улан-Удэ поймали пять собак
На Шишковке в Улан-Удэ поймали пять собак
Общество, 29.03.2024
С начала года это уже второй рейд в микрорайоне

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^