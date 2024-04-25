Нарушение выявил Россельхознадзор
Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий снабженческий сбытовой кооператив, находящийся в селе Иволгинск в Бурятии, вывозил из России в Монголию 46 тонн зерна - овёс на пищевые цели. Но это сделали с нарушением.
При оформлении сопроводительных документов грузоотправитель не указал в ФГИС «Зерно» сведения о втором протоколе лабораторных исследований. Декларация на эту партию зерна зарегистрирована на основании двух протоколов испытаний.
- Выявленное нарушение послужило поводом для объявления трёх предостережений надзорного ведомства о недопустимости нарушения обязательных требований. Указанные действия (бездействие) приводят к нарушениям пунктов 1 и 3 статьи 7, а также пункта 2 статьи 3 Технического регламента Таможенного союза 015/2011 «О безопасности зерна», - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
С начала года Россельхознадзор объявил 101 предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в сфере обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки.
В Бурятии выявлено нарушение при экспорте в Монголию 46 тонн зерна
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