25 апреля

24 апреля

Популярное

Улан-удэнец украл 17 велосипедов и портативный гараж

Улан-удэнец украл 17 велосипедов и портативный гараж
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Общий ущерб превысил 300 тысяч рублей

В Улан-Удэ задержан подозреваемый в серии краж велосипедов. Предварительно установлено, что с июня 2023 года по апрель 2024 года 35-летний мужчина присматривал велосипеды в подъездах и дворах жилых домов бурятской столицы. С помощью специального инструмента он перекусывал противоугонный трос и крал имущество. Краденое горожанин сбывал, размещая объявления на популярном сайте по покупке-продаже товаров и услуг.

Сотрудники полиции изъяли 17 велосипедов и портативный автомобильный гараж.

Общий ущерб от действий мужчины составил более 300 тысяч рублей.



Возбуждено уголовное дело. Мужчина заключён под стражу, сообщили в МВД по Бурятии. 

Отметим, ранее улан-удэнец привлекался к уголовной ответственности за наркопреступление. Проверяется причастность задержанного к иным фактам уличных краж.

кража велосипеды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкалье у браконьеров изъяли жерлицы, самоловы и пешню
В Забайкалье у браконьеров изъяли жерлицы, самоловы и пешню
Происшествия, 25.04.2024
Нарушителям грозит административная ответственность 
В Бурятии горела помойка
В Бурятии горела помойка
Происшествия, 25.04.2024
Пожар там устроили неизвестные
В Бурятии полыхало сельское кладбище
В Бурятии полыхало сельское кладбище
Происшествия, 25.04.2024
Огонь повредил венки и ограды
Житель Бурятии поверил в проверку ФСБ и потерял 4,5 млн рублей
Житель Бурятии поверил в проверку ФСБ и потерял 4,5 млн рублей
Происшествия, 25.04.2024
Мужчина потерял в том числе деньги, вырученные от продажи автомобиля
В селе Бурятии под покровом ночь вспыхнула стайка
В селе Бурятии под покровом ночь вспыхнула стайка
Происшествия, 25.04.2024
К пожару привело короткое замыкание

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^