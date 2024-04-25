Улан-удэнец украл 17 велосипедов и портативный гараж

В Улан-Удэ задержан подозреваемый в серии краж велосипедов. Предварительно установлено, что с июня 2023 года по апрель 2024 года 35-летний мужчина присматривал велосипеды в подъездах и дворах жилых домов бурятской столицы. С помощью специального инструмента он перекусывал противоугонный трос и крал имущество. Краденое горожанин сбывал, размещая объявления на популярном сайте по покупке-продаже товаров и услуг.Сотрудники полиции изъяли 17 велосипедов и портативный автомобильный гараж.Общий ущерб от действий мужчины составил более 300 тысяч рублей.Возбуждено уголовное дело. Мужчина заключён под стражу, сообщили в МВД по Бурятии.Отметим, ранее улан-удэнец привлекался к уголовной ответственности за наркопреступление. Проверяется причастность задержанного к иным фактам уличных краж.