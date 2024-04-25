Жителей Бурятии припугнули бешенством



В республиканском управлении ветеринарии рассказали о профилактике бешенства. Как отметили в ведомстве, каждый год в России от этого заболевания умирает несколько десятков человек, а передаётся оно через укус заражённого животного.



Людей, как правило, кусают собаки. От бешенства человек умирает в течение двух недель после появления первых признаков. Чтобы не дать вирусу распространиться по всему организму, необходимо сразу же после нападения промыть рану с хозяйственным мылом, обработать её перекисью водорода и как можно скорее обратиться в медучреждение.



Лечение бесплатное и безболезненное и проводится оно вне очереди. Пострадавшего ждёт курс из шести инъекций – на первый, третий, седьмой, 14-ый, 30-ый и 90-ый день. Если набросилась не бродячая, а домашняя собака, животное нужно отправить на обследование в ветучреждение.



Если через две недели у него не будет никаких признаков бешенства, лечение по усмотрению врача можно будет приостановить. А ещё о четвероного нужно обязательно сообщить в полицию – все материалы направят в управление ветеринарии и там примут меру по отношению к владельцу собаки.



