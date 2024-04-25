Запланированы ремонтные работы
В пятницу, 26 апреля, в Железнодорожном районе Улан-Удэ планируется отключение электроэнергии. Это связано с проведением ремонтных работ.
Без света останутся потребители: в п. ст.Зеленый, ул. Ветровая, Угловая, Вечерняя, Звёздная, ул. Первоцветная, 2б, 2в, 2г.
Работы запланированы с 9:00 до 16:00, сообщает администрация Железнодорожного района.
Несколько улиц в Улан-Удэ останутся без света
Общество, Фото:
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