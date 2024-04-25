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Несколько улиц в Улан-Удэ останутся без света

Несколько улиц в Улан-Удэ останутся без света
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Запланированы ремонтные работы

В пятницу, 26 апреля, в Железнодорожном районе Улан-Удэ планируется отключение электроэнергии. Это связано с проведением ремонтных работ.

Без света останутся потребители: в п. ст.Зеленый, ул. Ветровая, Угловая, Вечерняя, Звёздная, ул. Первоцветная, 2б, 2в, 2г.

Работы запланированы с 9:00 до 16:00, сообщает администрация Железнодорожного района. 
отключение света

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