Несколько улиц в Улан-Удэ останутся без света

Запланированы ремонтные работы



В пятницу, 26 апреля, в Железнодорожном районе Улан-Удэ планируется отключение электроэнергии. Это связано с проведением ремонтных работ.



Без света останутся потребители: в п. ст.Зеленый, ул. Ветровая, Угловая, Вечерняя, Звёздная, ул. Первоцветная, 2б, 2в, 2г.



Работы запланированы с 9:00 до 16:00, сообщает администрация Железнодорожного района.



Читают сейчас