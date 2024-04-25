25 апреля

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На федеральной трассе в Бурятии дотла сгорел грузовик

Происшествия, 
При возгорании никто не пострадал

Этот инцидент произошёл днём 25 апреля в Тарбагатайском районе. В 15:59 в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение, что на 508-ом километре федеральной трассы Р-258 «Байкал» полыхает грузовой автомобиль.

На место отправился доброволец из села Десятниково и трое сотрудников пожарной части № 43. Обошлось без пострадавших, пишет «Тарбагатай-инфо.24/7».

Возгорание уже потушили. Пока грузовик находится на обочине. На трассе ввели реверсивное движение. Судя по кадрам, облетевшим соцсети, машина сгорела дотла.
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