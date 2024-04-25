На федеральной трассе в Бурятии дотла сгорел грузовик

При возгорании никто не пострадал



Этот инцидент произошёл днём 25 апреля в Тарбагатайском районе. В 15:59 в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение, что на 508-ом километре федеральной трассы Р-258 «Байкал» полыхает грузовой автомобиль.



На место отправился доброволец из села Десятниково и трое сотрудников пожарной части № 43. Обошлось без пострадавших, пишет «Тарбагатай-инфо.24/7».



Возгорание уже потушили. Пока грузовик находится на обочине. На трассе ввели реверсивное движение. Судя по кадрам, облетевшим соцсети, машина сгорела дотла.

