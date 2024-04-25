25 апреля

24 апреля

Популярное

В Улан-Удэ подвели итоги конкурса «Эрхим хүмүүжүүлэгшэ-2024»

В Улан-Удэ подвели итоги конкурса «Эрхим хүмүүжүүлэгшэ-2024»
Общество,  Фото:Комитет по образованию г. Улан-Удэ
В конкурсе участвовали восемь педагогов бурятского языка

В Улан-Удэ подвели итоги конкурса «Эрхим хүмүүжүүлэгшэ-2024». В этом году в традиционном конкурсе приняли участие восемь педагогов бурятского языка образовательных учреждений города, сообщает комитет по образованию.

На протяжении нескольких дней участники проявляли себя в дисциплинах: «Педагогическое мероприятие с воспитанниками», «Воспитательное мероприятие», «Мастер-класс».

- Наш конкурс проходит с 2019 года. За это время в нем приняли участие около сотни педагогов дошкольного образования города Улан-Удэ. Этот конкурс позволяет повысить профессиональное мастерство педагогов, реализующих этнокультурный компонент на бурятском языке,- рассказала специалист Центра мониторинга и развития образования Гэрэлма Дымчикова.



По итогам конкурса:
Гран-при конкурса завоевала Евгения Бадмаева, учитель бурятского языка детского сада №111 «Дашенька»;
Сэсэгма Будаин, учитель бурятского языка МБДОУ детского сада №15
«Радуга»;
Оюна Абгадеева, воспитатель детского сада №91 «Строитель»;
Людмила Бальжурова, учитель бурятского языка МБДОУ детский сад №5
«Хрусталик».

- Я так рада этой почётной награде, у меня эмоции на высшем уровне. Для меня это важный шаг в профессиональном развитии, потому что я смогла показать себя и доказать себе - я могу,-поделилась Евгения Бадмаева, обладатель Гран-при.


конкурс педагоги дети

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнцев призывают не жечь траву на кладбищах
Улан-удэнцев призывают не жечь траву на кладбищах
Общество, 25.04.2024
О возгорании следует сообщить в пожарную охрану
В Улан-Удэ подвели итоги конкурса «Эрхим хүмүүжүүлэгшэ-2024»
В Улан-Удэ подвели итоги конкурса «Эрхим хүмүүжүүлэгшэ-2024»
Общество, 25.04.2024
В конкурсе участвовали восемь педагогов бурятского языка
Жителей Бурятии припугнули бешенством
Жителей Бурятии припугнули бешенством
Общество, 25.04.2024
Специалисты объяснили, как не умереть от опасного заболевания
Несколько улиц в Улан-Удэ останутся без света
Несколько улиц в Улан-Удэ останутся без света
Общество, 25.04.2024
Запланированы ремонтные работы 
В Улан-Удэ усилят контроль за состоянием дорожных ограждений и делиниаторов
В Улан-Удэ усилят контроль за состоянием дорожных ограждений и делиниаторов
Общество, 25.04.2024
«У нас есть все возможности сделать так, чтобы было красиво в городе», - считает Игорь Шутенков
В столице Бурятии наводят марафет после зимы
В столице Бурятии наводят марафет после зимы
Общество, 25.04.2024
В городе убирают прошлогоднюю листву и отмывают памятники
Большинство улан-удэнцев оказались не в восторге от физкультминуток на работе
Большинство улан-удэнцев оказались не в восторге от физкультминуток на работе
Общество, 25.04.2024
А некоторых заставляют заниматься этим добровольно-принудительно
В Улан-Удэ врачи дали советы, как не уснуть на рабочем месте
В Улан-Удэ врачи дали советы, как не уснуть на рабочем месте
Общество, 25.04.2024
Медики рекомендуют выполнять простые упражнения 
В Улан-Удэ впервые пройдёт Пасхальное крестное шествие
В Улан-Удэ впервые пройдёт Пасхальное крестное шествие
Общество, 25.04.2024
Верующие пройдут по центральным улицам города
В Бурятии демонтировали старый аварийный мост
В Бурятии демонтировали старый аварийный мост
Общество, 25.04.2024

Новый построят из железобетона

В Бурятии таможенники плетут маскировочные сети
В Бурятии таможенники плетут маскировочные сети
Общество, 25.04.2024
В том числе во время технологических перерывов
Селенга в Улан-Удэ продолжается подниматься
Селенга в Улан-Удэ продолжается подниматься
Общество, 25.04.2024
За сутки она прибавилась на 4 сантиметра

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^