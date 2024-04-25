







В Улан-Удэ подвели итоги конкурса «Эрхим хүмүүжүүлэгшэ-2024». В этом году в традиционном конкурсе приняли участие восемь педагогов бурятского языка образовательных учреждений города, сообщает комитет по образованию.На протяжении нескольких дней участники проявляли себя в дисциплинах: «Педагогическое мероприятие с воспитанниками», «Воспитательное мероприятие», «Мастер-класс».- Наш конкурс проходит с 2019 года. За это время в нем приняли участие около сотни педагогов дошкольного образования города Улан-Удэ. Этот конкурс позволяет повысить профессиональное мастерство педагогов, реализующих этнокультурный компонент на бурятском языке,- рассказала специалист Центра мониторинга и развития образования Гэрэлма Дымчикова.По итогам конкурса:Гран-при конкурса завоевала Евгения Бадмаева, учитель бурятского языка детского сада №111 «Дашенька»;Сэсэгма Будаин, учитель бурятского языка МБДОУ детского сада №15«Радуга»;Оюна Абгадеева, воспитатель детского сада №91 «Строитель»;Людмила Бальжурова, учитель бурятского языка МБДОУ детский сад №5«Хрусталик».- Я так рада этой почётной награде, у меня эмоции на высшем уровне. Для меня это важный шаг в профессиональном развитии, потому что я смогла показать себя и доказать себе - я могу,-поделилась Евгения Бадмаева, обладатель Гран-при.