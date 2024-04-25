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Улан-удэнцев призывают не жечь траву на кладбищах

Улан-удэнцев призывают не жечь траву на кладбищах
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
О возгорании следует сообщить в пожарную охрану

Приближается Родительский день, в этом году он выпадает на 14 мая – девятый день после Пасхи.

В администрации Железнодорожного музея напомнили правила поведения в Родительский день:
- Не выжигать траву и стерню на могилах;
- Не распивать спиртное на кладбище;
- Не разрешать присутствующим баловаться со спичками, не позволять им сжигать траву и мусор;
- Не бросать горящие окурки.

- Если вы обнаружили начинающийся пожар, например, небольшой травяной пал, постарайтесь затушить его самостоятельно. Если пожар достаточно сильный, и вы не можете потушить его своими силами, постарайтесь как можно быстрее оповестить о нем тех, кто должен этим заниматься и примите меры по эвакуации с места пожара, окажите помощь пожилым людям, - отметили в администрации.

Также следует позвонить в пожарную охрану (телефон 101 и 112) и сообщите об обнаруженном очаге возгорания и как туда добраться.

Штрафы за нарушения требований пожарной безопасности в условиях введённого особого противопожарного режима для физлиц составляют от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.
родительский день пожарная безопасность

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