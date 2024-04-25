Улан-удэнцев призывают не жечь траву на кладбищах

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

О возгорании следует сообщить в пожарную охрану



Приближается Родительский день, в этом году он выпадает на 14 мая – девятый день после Пасхи.



В администрации Железнодорожного музея напомнили правила поведения в Родительский день:

- Не выжигать траву и стерню на могилах;

- Не распивать спиртное на кладбище;

- Не разрешать присутствующим баловаться со спичками, не позволять им сжигать траву и мусор;

- Не бросать горящие окурки.



- Если вы обнаружили начинающийся пожар, например, небольшой травяной пал, постарайтесь затушить его самостоятельно. Если пожар достаточно сильный, и вы не можете потушить его своими силами, постарайтесь как можно быстрее оповестить о нем тех, кто должен этим заниматься и примите меры по эвакуации с места пожара, окажите помощь пожилым людям, - отметили в администрации.



Также следует позвонить в пожарную охрану (телефон 101 и 112) и сообщите об обнаруженном очаге возгорания и как туда добраться.



Штрафы за нарушения требований пожарной безопасности в условиях введённого особого противопожарного режима для физлиц составляют от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

