Жителя Иркутской области приговорили к 18 годам за убийства и изнасилование

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Мужчина изнасиловал девушку, ставшую свидетельницей убийства



35-летний житель Иркутского района признан виновным по п.п. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух лиц, с целью скрыть другое преступление, сопряжённое с изнасилованием», ч. 1 ст. 131 УК РФ «Изнасилование», ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение частей наркосодержащего растения».



Следствием и судом установлено, что в июле 2023 года мужчина, находясь в селе Ново-Ленино Осинского района, во время употребления спиртных напитков нанёс 31-летнему знакомому ножевые ранения, от которых тот скончался. Свидетелем убийства стала девушка, которая пыталась убежать, но он догнал её и ранил ножом в ногу, после чего изнасиловал. 27-летняя потерпевшая скончалась от обильной кровопотери.



На следующий день подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска. Во время обыска у него дома обнаружили и изъяли более 3 кг конопли.



- Следователи СК собрали полную доказательственную базу причастности фигуранта к данному преступлению. По уголовному делу допрошено более 20 свидетелей, проведено 15 судебных экспертиз, после чего дело было направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.



Мужчину приговорили к 18 годам колонии строго режима и ограничением свободы сроком на 1 год.

