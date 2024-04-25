Полицейских в Забайкалье представят к награде за спасение ребёнка

Общество, Фото: МВД России

Мальчик оказался на льдине посреди реки



Министр внутренних дел Владимир Колокольцев принял решение представить к награждению государственными наградами Российской Федерации полицейских из Забайкальского края, которые спасли ребёнка, оказавшегося на льдине посреди реки.



Сотрудники МО МВД России «Балейский» - начальник отдела уголовного розыска майор полиции Николай Димов и заместитель начальника полиции по охране общественного порядка подполковник полиции Алексей Раковский находились неподалёку от реки Унда. В этот момент одному из них поступило сообщение, что на льдине находится ребёнок, который просил о помощи.



- Подъехав к берегу, полицейские увидели бурные потоки воды и мальчика, который кричал, что его сносит течением. Сотрудники полиции вызвали на место происшествия спасателей. Понимая, что дорога каждая секунда, Николай Димов и Алексей Раковский бросились в ледяную воду. Добравшись до школьника, они взяли его на руки и, передвигаясь по льдинам, выбрались на островок суши под мостом. Подоспевшие спасатели спустили им автолестницу, по которой полицейские подняли ребёнка, - отметили в МВД России.



Шестиклассник пошёл через реку, желая сократить путь, но льдина откололась и поплыла вниз по течению. Тогда он перепрыгнул на другую льдину большего размера и стал ждать помощи.



Мальчик сердечно поблагодарил сотрудников полиции за то, что спасли его в экстремальной ситуации.

