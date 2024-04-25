Жителей Бурятии попросили не приближаться к птицам в курортном районе



Участники чата «Тунхэнэйсеэрээ зугаалдая» в мессенджере Viber попросили жителей и гостей Тункинского района не тревожить обитающих там пернатых. Об этом сообщили на официальной странице Тункинского нацпарка.





- Берегите птиц – не беспокойте их, дайте им спокойно жить и отдыхать и не приближайтесь к ним, – говорится в сообщении, опубликованном в чате.



А ещё приезжих и местных призывают не устраивать палы и не сжигать сухую траву, в частности – на Койморских озёрах. Как пояснили в резервате, пернатых очень важно не беспокоить во время гнездования.



- Если в период насиживания гнезда спугнуть птицу, она может надолго его покинуть и тогда яйца или птенцы погибнут. Любые действия у гнезда – даже когда человек просто долго стоит рядом – демаскируют его и дают наводку хищникам, – подчеркнули в нацпарке.



Вылетевшие из гнезд слётки (птенцы) в первые дни не умеют летать. Родители еще долго присматривают за своими отпрысками, учат добывать пищу и подкармливают их, защищая по мере сил.



- Взрослые птицы стараются находиться неподалёку, отлучаясь лишь для поиска пищи. Если вы увидели птенца на земле, лучший способ ему помочь – не трогать и отойти подальше. Прикасаться можно лишь в том случае, если птице действительно угрожает опасность. Например, можно посадить слётка на ветку дерева, если на него нападает собака, или унести с проезжей части, если он там оказался, – добавили в национальном парке.



