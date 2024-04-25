В Бурятии стартовал чемпионат по армейскому тактико-стрелковому многоборью

Чемпионат Восточного военного округа по армейскому тактико-стрелковому многоборью, посвящённый памяти Героя России, гвардии полковника Виталия Сукуева, стартовал на полигоне гвардейской танковой бригады ВВО. Соревнования продлятся до 27 апреля.
В соревнованиях участвуют военнослужащие из Бурятии, Забайкальского, Приморского, Хабаровского краёв. Почётной гостьей чемпионата стала мама Виталия - Любовь Сукуева. На торжественной церемонии открытия чемпионата под гимны России и Бурятии были подняты российский и республиканский флаги.
В программе соревнований представлены 8 специально разработанных упражнений, построены стрелковые рубежи. На соревновательных площадках отрабатываются разные сценарии стрелковых и штурмовых действий, с применением пистолета, автомата и винтовки. Военнослужащие борются за личное и командное первенство, работая в боевых двойках, тройках.
В командных соревнованиях учитываются не только точность стрельбы, но и скоростная стрельба, работа в малых группах с использованием гранатомётов, fpv-дронов. Также в соревнованиях созданы локации для штурм опорных пунктов, работы в окопах, в движении с боевой машиной пехоты (БМП). По итогам чемпионата будет разработана учебно-методическая программа для военнослужащих.
- Армейские соревнования формируют навыки стрельбы, необходимые нашим бойцам. На чемпионате представлены стрелковые упражнения, приближенные к условиям боевых действий, по опыту специальной военной операции на Украине. В рамках соревнований инструкторы, судьи разъясняют, детализируют некоторые ошибки участников, обучают необходимым действиям в условиях боя, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Инструкторами чемпионата работают военнослужащие и представители Федерации армейской тактической стрельбы Бурятии и судьи, которые имеют реальный боевой опыт.
В соревнованиях всё направлено на обучение. Здесь собрались представители всего Восточного военного округа. Военнослужащие, которые приехали на соревнования, вернутся в свои подразделения, части поделятся опытом с сослуживцами, расскажут и покажут, какие варианты стрельбы, можно применять при ведении боевых действий.
Гвардии полковник Виталий Сукуев служил в воздушно-десантных войсках в Южном федеральном округе, героически погиб на СВО осенью 2022 года. Уроженец Джидинского района спас жизни боевых товарищей, пожертвовав своей. Его посмертно наградили вторым орденом Мужества – первый Сукуев получил ещё при жизни.