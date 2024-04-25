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В Улан-Удэ осуждённым рассказали о ВИЧ

В Улан-Удэ осуждённым рассказали о ВИЧ
Общество,  Фото:УФСИН по РБ
С лекцией выступил психолог наркодиспансера

Для осуждённых улан-удэнской исправительной колонии №8 провели лекцию-консультацию о профилактике ВИЧ. Мероприятие прошло в форме групповой дискуссии с привлечением старшего психолога отдела профилактики Республиканского наркологического диспансера Анастасии Поповой.

- Темой дискуссии с осуждёнными послужила информация о мерах профилактики ВИЧ-инфекции среди молодёжи, основных путях заражения, первых симптомах, лечении и клиническом обследовании, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

Также присутствующим рассказали об уровне заболеваемости в регионе и по России в целом.

УФСИН осужденные ВИЧ

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