С лекцией выступил психолог наркодиспансера
Для осуждённых улан-удэнской исправительной колонии №8 провели лекцию-консультацию о профилактике ВИЧ. Мероприятие прошло в форме групповой дискуссии с привлечением старшего психолога отдела профилактики Республиканского наркологического диспансера Анастасии Поповой.
- Темой дискуссии с осуждёнными послужила информация о мерах профилактики ВИЧ-инфекции среди молодёжи, основных путях заражения, первых симптомах, лечении и клиническом обследовании, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Также присутствующим рассказали об уровне заболеваемости в регионе и по России в целом.
В Улан-Удэ осуждённым рассказали о ВИЧ
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