В Улан-Удэ осуждённым рассказали о ВИЧ

Общество, Фото: УФСИН по РБ

С лекцией выступил психолог наркодиспансера



Для осуждённых улан-удэнской исправительной колонии №8 провели лекцию-консультацию о профилактике ВИЧ. Мероприятие прошло в форме групповой дискуссии с привлечением старшего психолога отдела профилактики Республиканского наркологического диспансера Анастасии Поповой.



- Темой дискуссии с осуждёнными послужила информация о мерах профилактики ВИЧ-инфекции среди молодёжи, основных путях заражения, первых симптомах, лечении и клиническом обследовании, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



Также присутствующим рассказали об уровне заболеваемости в регионе и по России в целом.



